Introduzione

L'Inter di Cristian Chivu ha costruito il primato in classifica - in coabitazione con la Lazio di Gattuso - mettendo a segno cinque rimonte da situazione di svantaggio nelle prime otto giornate della Serie A 2026/27. I nerazzurri hanno recuperato complessivamente 13 punti dopo essere andati sotto nel punteggio, ottenendo quattro vittorie (contro Napoli, Udinese, Bologna e Fiorentina) e un pareggio esterno sul campo della Roma. In tre occasioni la squadra ha dovuto recuperare due gol di scarto, ribaltando lo 0-2 iniziale a San Siro contro Napoli e Udinese e pareggiando il 2-0 dell'Olimpico. Con 23 reti complessive e 22 punti, l'Inter condivide la vetta del campionato con la Lazio