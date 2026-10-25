Introduzione
L'Inter di Cristian Chivu ha costruito il primato in classifica - in coabitazione con la Lazio di Gattuso - mettendo a segno cinque rimonte da situazione di svantaggio nelle prime otto giornate della Serie A 2026/27. I nerazzurri hanno recuperato complessivamente 13 punti dopo essere andati sotto nel punteggio, ottenendo quattro vittorie (contro Napoli, Udinese, Bologna e Fiorentina) e un pareggio esterno sul campo della Roma. In tre occasioni la squadra ha dovuto recuperare due gol di scarto, ribaltando lo 0-2 iniziale a San Siro contro Napoli e Udinese e pareggiando il 2-0 dell'Olimpico. Con 23 reti complessive e 22 punti, l'Inter condivide la vetta del campionato con la Lazio
Quello che devi sapere
Inter-Napoli 3-2: da 0-2 a 3-2 in 35 minuti
Nella terza giornata di campionato (5 settembre 2026 a San Siro), l'Inter ribalta un doppio svantaggio contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo un primo tempo chiuso senza alcun gol e i cambi all'intervallo di Chivu (dentro Thuram e Jones per Pio Esposito e Sucic), gli ospiti colpiscono due volte in tre minuti all'inizio della ripresa con Politano al 50' e Hojlund al 53'. Ma quando sembra al tappeto, l'Inter risorge: prima Lautaro Martinez accorcia le distanze al 56', poi Thuram firma il pareggio all'82' e, al primo minuto di recupero (90'+1'), ancora Lautaro Martinez segna la rete del definitivo 3-2.
Il tabellino di Inter-Napoli 3-2
- Marcatori: 50' Politano (N), 53' Hojlund (N), 56' Lautaro Martinez (I), 82' Thuram (I), 90'+1' Lautaro Martinez (I)
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (79' Bonny); Diouf, Barella, Zielinski (72' Calhanoglu), Sucic (46' Jones), Dimarco (62' Carlos Augusto); P. Esposito (46' Thuram), Lautaro Martinez. All. Chivu.
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (79' Gilmour), Vergara (62' De Bruyne); Politano (62' Neres), Hojlund (72' Lucca), Alisson Santos (80' Badiashile). All. Allegri.
- Arbitro: Sozza.
- Ammoniti: Vergara (N), Lautaro Martinez (I), Rafa Marin (N).
Inter-Udinese 5-3: cinque gol dopo il doppio svantaggio iniziale
Il 14 settembre 2026, nel posticipo della quarta giornata a San Siro, l'Inter va nuovamente sotto di due reti nei primi 16 minuti contro l'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani passano in vantaggio al 9' con Abankwah e raddoppiano al 16' con Ekkelenkamp. L'Inter ristabilisce la parità già prima dell'intervallo grazie al sinistro da fuori di Carlos Augusto al 26' e al diagonale di Barella al 35'. Nella ripresa i nerazzurri segnano tre volte con Thuram (57'), Pio Esposito (67') e il subentrato Bonny (79'), prima del 5-3 di Gueye al 90'+1'
Il tabellino di Inter-Udinese 5-3
- Marcatori: 9' Abankwah (U), 16' Ekkelenkamp (U), 26' Carlos Augusto (I), 35' Barella (I), 57' Thuram (I), 67' P. Esposito (I), 79' Bonny (I), 90'+1' Gueye (U)
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Stones (62' Pavard), Bastoni (70' Dimarco); Diouf, Barella, Zielinski (82' Stankovic), Mkhitaryan (62' Jones), Carlos Augusto; P. Esposito, Thuram (70' Bonny). All. Chivu.
- UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda (74' Bertola), Karlstrom, Miller (74' Chakvetadze), Kamara; Unai Gomez (61' Gueye), Ekkelenkamp (80' Lovric); Davis (80' Bayo). All. Runjaic.
- Arbitro: Pairetto.
- Ammoniti: Davis (U), Mkhitaryan (I)
Roma-Inter 2-2: la doppietta di Lautaro Martinez risponde a Koné
Nella quinta giornata di Serie A, giocata il 19 settembre 2026 allo Stadio Olimpico, l'Inter recupera per la terza gara consecutiva di campionato due gol di svantaggio. La Roma di Gian Piero Gasperini chiude il primo tempo sul 2-0 grazie alla doppietta di Manu Koné, a segno al 6' al 37'. In avvio di secondo tempo, al 46', Lautaro Martinez riapre la sfida. Al 79', dopo una traversa, sempre Lautaro fissa il 2-2
Il tabellino di Roma-Inter 2-2
- Marcatori: 6' e 37' Koné (R), 46' e 79' Lautaro Martinez (I)
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (81' Koulierakis); Wesley, Cristante, Koné (60' Pisilli), Molina (60' Rensch); Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini.
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Thuram (90' Bonny), Lautaro Martinez (90' P. Esposito). All. Chivu.
- Arbitro: Massa.
- Ammoniti: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R), Koulierakis (R), Ghilardi (R).
Bologna-Inter 1-3: i cambi di Chivu ribaltano il Dall'Ara
Il 17 ottobre 2026, nella settima giornata di Serie A allo Stadio Dall'Ara, l'Inter supera in rimonta il Bologna di Raffaele Palladino per 3-1. I rossoblù sbloccano il punteggio al 10' con Tommaso Pobega. Prima dell'intervallo, al 44', Marcus Thuram firma l'1-1. Nella ripresa determinanti le sostituzioni di Cristian Chivu: Carlos Augusto, entrato al 68' al posto di Dimarco, segna dopo appena un minuto (69') il gol del sorpasso, per poi fornire all'83' l'assist a Ange-Yoan Bonny (subentrato al 58' a Pio Esposito) per l'1-3 finale
Il tabellino di Bologna-Inter 1-3
- Marcatori: 10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)
- BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate (63' Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (76' Moro), Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (76' Dovbyk); Piccoli (30' Enem). All. Palladino.
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (68' Diouf), Barella, Zielinski (79' Calhanoglu), Sucic, Dimarco (68' Carlos Augusto); Thuram (79' Mkhitaryan), P. Esposito (58' Bonny). All. Chivu.
- Arbitro: Doveri.
- Ammoniti: Theate (B), P. Esposito (I), Pobega (B), Thuram (I), Miranda (B), Bernardeschi (B), Carlos Augusto (I).
Inter-Fiorentina 2-1: Thuram e Zielinski ribaltano i viola nel recuper
Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A di domenica 25 ottobre 2026 a San Siro, l'Inter centra la quinta rimonta in campionato battendo 2-1 la Fiorentina di Paolo Vanoli nei minuti di recupero. I viola passano in vantaggio al 65' con un gran gol di Alex Jimenez e resistono agli attacchi nerazzurri grazie a tantissime parate di David de Gea. Nel recupero, però, Marcus Thuram pareggia al 90'+1' dopo uno scambio in area con Andy Diouf e si procura il calcio di rigore trasformato al 90'+8' dal subentrato Piotr Zielinski
Il tabellino di Inter-Fiorentina 2-1
- Marcatori: 65' Jimenez (F), 90'+1' Thuram (I), 90'+8' rig. Zielinski (I).
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (78' Dimarco); Diouf, Barella (85' Lavelli), Calhanoglu (78' Zielinski), Mkhitaryan (78' Sucic), Carlos Augusto; Thuram, P. Esposito (64' Bonny). All. Chivu.
- FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez (75' Dodô), Dragusin, Pongracic (51' Viery), Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (75' Gnonto), Pellegrino (83' Beto), Njie (82' João Mário). All. Vanoli.
- Arbitro: Mariani.
- Ammoniti: Viery (F), Valdepeñas (F), Dodô (F).