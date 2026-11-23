Introduzione

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questa la pesante diagnosi di Lorenzo Colombo che di fatto chiude la propria stagione. Stop mimino di sei mesi per lo sfortunato attaccante rossoblù. Lunga assenza anche per Vergara che si fa male di nuovo: l'azzurro era tornato da poco ma si è procurato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tradotto: stop forzato di tre mesi. Altra tegola per il Napoli di Allegri. La 12^ giornata non ha risparmiato neppure i portieri: Carnesecchi si è fatto male nel riscaldamento di Atalanta-Inter procurandosi una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.



Sovraccarico muscolare alla gamba sinistra per Kerim Alajbegovic. Nulla di così preoccupante quindi: il trequartista potrebbe recuperare per la sfida contro il Como. In casa Juventus potrebbero lasciare l'infermeria anche Nico Gonzalez e Kalulu. Non è durata neppure un tempo la gara di Hakan Calhanoglu: il centrocampista è in attesa degli esami di rito (problema al flessore) ma possiamo considerarlo di fatto fuori dalla prossima sfida dell'Inter in campionato. Attesa anche per gli esami di Adzic: il problema al ginocchio pare serio ma per terapia e tempi di recupero si deve aspettare. Il Frosinone ha chiuso in 10 la sfida contro il Milan per un problema a Birligea: anche per l'attaccante di Alvini (che ha Raimondo ai box) serviranno accertamenti



Manca ancora Monza-Fiorentina per avere il quadro completo ma per il momento non ci sono squalificati in vista del prossimo turno. I diffidati sono riusciti a non incorrere in un giallo "pesante"



Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 13^ giornata di Serie A