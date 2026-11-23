Introduzione
Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questa la pesante diagnosi di Lorenzo Colombo che di fatto chiude la propria stagione. Stop mimino di sei mesi per lo sfortunato attaccante rossoblù. Lunga assenza anche per Vergara che si fa male di nuovo: l'azzurro era tornato da poco ma si è procurato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tradotto: stop forzato di tre mesi. Altra tegola per il Napoli di Allegri. La 12^ giornata non ha risparmiato neppure i portieri: Carnesecchi si è fatto male nel riscaldamento di Atalanta-Inter procurandosi una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.
Sovraccarico muscolare alla gamba sinistra per Kerim Alajbegovic. Nulla di così preoccupante quindi: il trequartista potrebbe recuperare per la sfida contro il Como. In casa Juventus potrebbero lasciare l'infermeria anche Nico Gonzalez e Kalulu. Non è durata neppure un tempo la gara di Hakan Calhanoglu: il centrocampista è in attesa degli esami di rito (problema al flessore) ma possiamo considerarlo di fatto fuori dalla prossima sfida dell'Inter in campionato. Attesa anche per gli esami di Adzic: il problema al ginocchio pare serio ma per terapia e tempi di recupero si deve aspettare. Il Frosinone ha chiuso in 10 la sfida contro il Milan per un problema a Birligea: anche per l'attaccante di Alvini (che ha Raimondo ai box) serviranno accertamenti
Manca ancora Monza-Fiorentina per avere il quadro completo ma per il momento non ci sono squalificati in vista del prossimo turno. I diffidati sono riusciti a non incorrere in un giallo "pesante"
Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 13^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
13^ giornata: Lecce-Atalanta
- CARNESECCHI - Lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Rientro previsto a inizio 2027
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. In forte dubbio per la 13^ giornata
- HIEN - Lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Dovrebbe saltare anche la 13^ giornata
- POMPEI - Frattura della falange. Rientro a dicembre
BOLOGNA
13^ giornata: Venezia-Bologna su Sky Sport
- ENEM - Problema al tendine d'Achille, in dubbio per la 13^ giornata.
- MIRANDA - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, in forte dubbio per la 13^ giornata
- HAPPONEN - Trauma distorsivo del quinto dito della mano sinistra. Rientro a metà dicembre
- HOLM - Operato per sutura del tendine degli hamstring della coscia destra, rientro previsto tra marzo e aprile 2027.
CAGLIARI
13^ giornata: Cagliari-Milan
- MINA - Microlesione al bicipite femorale. In forte dubbio per la 13^ giornata
- LITETA - Problema muscolare. In forte dubbio per la gara contro il Milan
- WINKS - Problema alla schiena, possibile rientro contro il Milan
- FELICI - Rottura del legamento crociato anteriore. Stagione di fatto finita.
COMO
13^ giornata: Como-Juventus
- ADDAI - Problema muscolare, in dubbio per la 13^ giornata.
- DIAO - Problema muscolare, in dubbio per la 13^ giornata.
- RODRIGUEZ - Lesione muscolare di secondo grado, possibile rientro per la metà di dicembre.
- KEAN - Fastidio alla tibia, in trattamento per il pieno recupero. Rientro a cavallo di fine anno.
FIORENTINA
12^ giornata: Monza-Fiorentina su Sky Sport
- PONGRACIC - Lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, probabile rientro a inizio dicembre.
- PARISI - Operato per lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, possibile rientro a inizio dicembre.
FROSINONE
13^ giornata: Frosinone-Parma
- BIRLIGEA - Problema muscolare. In attesa degli esami. In dubbio per la 13^ giornata
- RAIMONDO - Lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda parte di dicembre
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Recuperabile per la sfida contro il Parma
GENOA
13^ giornata: Inter-Genoa su Sky Sport
- COLOMBO - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
INTER
13^ giornata: Inter-Genoa su Sky Sport
- CALHANOGLU - Problema al flessore. In attesa di esami strumentali. Salta la 13^ giornata
- ZIELINSKI - Problema al piede. In forte dubbio per la sfida contro il Genoa
- BONNY - Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, possibile rientro a inizio dicembre
JUVENTUS
13^ giornata: Como-Juventus
- ALAJBEGOVIC - Sovraccarico muscolare alla gamba sinistra: in dubbio per la 13^ giornata
- KALULU - Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. In forte dubbio per la 13^ giornata
- NICO GONZALEZ - Lesione al soleo desto. Recuperabile per la 13^ giornata
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- GRABARA - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita
LAZIO
13^ giornata: Torino-Lazio
- MARUSIC - Problema muscolare. Rientro previsto per la 13^ giornata.
- NUNO TAVARES - Lesione al flessore, stop fino a inizio dicembre.
- ZACCAGNI - lesione del quadricipite femorale sinistro, possibile rientro contro il Torino.
- SUTALO - Lesione al flessore, possibile ritorno in campo nella seconda metà di dicembre
LECCE
13^ giornata: Lecce-Atalanta
- PIEROTTI - Frattura composta del malleolo mediale della caviglia. Rientro a fine gennaio 2027.
- ILIC - Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Rientro ad aprile 2027.
MILAN
13^ giornata: Cagliari-Milan
- CHUKWUEZE - Operato all'anca sinistra. Stop fino a fine gennaio 2027.
- TOMORI - Lesione al flessore mediale della coscia destra. In forte dubbio per la 13^ giornata
- LOFTUS-CHEEK - Lesione a un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.. In forte dubbio per la 13^ giornata
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Inizia la terapia conservativa. Rientro previsto all'inizio del 2027.
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027.
MONZA
12^ giornata: Monza-Fiorentina su Sky Sport
- FOLORUNSHO - Problema al polpaccio. Salta la Fiorentina
- MAYE - Problema fisico, salta la Fiorentina.
- NGONGE - Problema muscolare. Salta la Fiorentina
NAPOLI
13^ giornata: Sassuolo-Napoli
- VERGARA - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro a inizio marzo
- MERET - Frattura della quinta vertebra lombare. Rientro nella seconda metà di gennaio
- DI LORENZO - Risentimento all'adduttore. In dubbio per la 13^giornata
- LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Rientro nella seconda metà di dicembre
- BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro. In forte dubbio per la sfida contro il Sassuolo
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a finde dicembre
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027.
PARMA
13^ giornata: Frosinone-Parma
- ROMERO - Lussazione acromion-claveare della spalla destra. Rientro nella seconda metà di dicembre
- DROBNIC - Problema al piede. In dubbio per la 13^ giornata
ROMA
13^ giornata: Roma-Monza su Sky Sport
- BALERDI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 13^ giornata
- RENSCH - Lesione di primo grado dell’adduttore lungo della coscia destra e problema al flessore sinistro. In forte dubbio per la 13^ giornata
- PELLEGRINI - Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Possibile rientro a gennaio 2027
SASSUOLO
13^ giornata: Sassuolo-Napoli
- ADZIC - Problema al ginocchio. In attesa di accertamenti e tempistiche di recupero. Di sicuro salta la 13^ giornata
- BOLOCA - Operato in artroscopia al ginocchio sinistro per pulizia meniscale. In forte dubbio per la 13^ giornata.
- VOLPATO - Problema muscolare. Recuperabile per la 13^ giornata
- KONÉ - Operato per riduzione della frattura della gamba sinistra, possibile rientro a gennaio 2027.
- LEYSEN - Lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Stagione di fatto finita.
TORINO
13^ giornata: Torino-Lazio
- BELGHALI - Infiammazione al ginocchio. In dubbio per la 13^ giornata
- RODRIGUEZ - Lesione tendinea ai flessori della coscia. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- ISMAJLI - Problema all'adduttore della coscia destra. In attesa di esami. Difficile che possa essere recuperabile per la 13^ giornata
UDINESE
13^ giornata: Udinese-Fiorentina
- DAVIS - Problemi muscolari. In dubbio per la 13^ giornata
- BERTOLA - Lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra, possibile rientro per la seconda metà di dicembre.
- GUEYE - Operato alla caviglia destra, possibile rientro a gennaio 2027.
VENEZIA
13^ giornata: Venezia-Bologna su Sky Sport
- BASIC - Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la 13^ giornata
- MAZZOCCHI - Risentimento muscolare. In forte dubbio per la gara contro il Bologna
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre.
- SVERKO - Problemi alle anche. Potrebbe saltare anche la 13^ giornata