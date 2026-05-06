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Dagli sci alle ciabatte 'intelligenti': i retroscena dietro lo scudetto di Chivu
Dietro il titolo numero 21 della storia dell'Inter ci sono scelte umane, decisioni prese al momento giusto, cura per ogni dettaglio. Piccoli particolari che hanno reso Cristian Chivu solo il quinto allenatore della storia nerazzurra a vincere da esordiente in Serie A, il primo dai tempi di Josè Mourinho
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