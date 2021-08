Subito protagonista Abraham all'esordio con la Roma, che batte 3-1 la Fiorentina nella 1^ giornata di campionato. L'ex Chelsea causa l'espulsione di Dragowski e serve l'assist del vantaggio a Mkhitaryan. Espulso anche Zaniolo e pareggio di Milenkovic, ma l'inglese non si ferma: traversa e assist del 2-1 per Veretout, che chiude i giochi nel finale con la doppietta personale. Tre punti per Mourinho nel suo nuovo debutto in Serie A coi giallorossi