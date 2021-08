Juve, scoppia il caso Ronaldo

Secondo quanto ci risulta, sarebbe stato proprio CR7 a chiamarsi fuori. Una sua richiesta di non essere della partita. Evidentemente questa volontà è legata all’ipotesi di andare via dalla Juve e trovare altra squadra prima del 31 agosto. Più speranza che ipotesi visto che, sempre secondo quello che risulta a Sky, non ci sia una big al momento pronta a prenderlo. Insomma, CR7 sospeso: non gioca perché vuole andare via. O prova a farlo… CLICCA QUI PER SEGUIRE MINUTO PER MINUTO IL CASO RONALDO