Dopo il secondo posto della scorsa stagione alle spalle dell'Inter, il Milan riparte dalla sfida alla Samp del neo tecnico D'Aversa. Pioli manda in campo Giroud dal 1', a centrocampo c'è Krunic con Tonali. I blucerchiati con Quagliarella, Gabbiadini e il talento Damsgaard. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW Tv. Calcio d'inizio alle 20.45