Novità Abraham dal 1'!

La grande sorpresa di José Mourinho è Tammy Abraham dall’inizio che, finora, non ha svolto allenamenti in gruppo con la Roma. Solo sessioni differenziate per l’ex Chelsea, isolamento previsto per le norme Covid. Praticamente si presenta in campo coi nuovi compagni, centravanti preferito da Mou a Shomurodov