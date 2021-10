Probabili formazioni Inter-Udinese

Al Meazza Inzaghi può permettersi un moderato turnover in vista della trasferta di Champions con lo Sheriff: Ranocchia e Vidal candidati a partire dal 1'. In attacco Correa è in pole per affiancare Dzeko. Gotti pensa a dove schierare Pereyra. Calcio d'inizio alle 12.30, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

La domenica di Serie A si apre con la sfida di San Siro tra Inter e Udinese trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 (e in streaming su NOW). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo i nostri inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Inter, pronti Ranocchia e Vidal. Staffetta Correa-Sanchez L'impegno in Champions di mercoledì contro lo Sheriff (in trasferta) invita Inzaghi a fare turnover. Se nell'infrasettimanale sono stati risparmiati Skriniar e Perisic, sostituiti nel migliore dei modi da D'Ambrosio e Dimarco, oggi tocca a De Vrij e Barella osservare il riposo. Pronti al loro posto Ranocchia e Vidal. Sulla destra Dumfries è favorito su Darmian, per evidenti ragioni di freschezza legate all'impiego in campo nella decima giornata. In attacco Lautaro è destinato a lasciare il posto a Correa. Dzeko è sicuro del posto ma per affiancare il bosniaco c'è anche la concorrenza di Sanchez.

INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar; Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. Inzaghi

Udinese, Pussetto ancora ai box Gotti recupera Deulofeu ma non può ancora contare su Pussetto. Comprensibile quindi che il giovane Success speri in una conferma dopo l'ottimo debutto (con gol) nel turno infrasettimanale. Non si può escludere però che ad affiancare Beto nel 3-5-2 iniziale sia il Tucu Pereyra, lasciando così spazio a centrocampo per un incontrista in più. Sulle fasce dovrebbero agire Molina e Stryger Larsen, nessun dubbio invece in difesa, dove nessuno smuove il trio titolare.