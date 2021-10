Inter-Udinese 2-0: video, gol e highlights

Una grande prestazione nel secondo tempo di Correa regala i tre punti all'Inter che sale a quota 24 punti in classifica. Prime occasioni per Barella (due volte pericoloso) e Ranocchia nel primo tempo. Nella ripresa si scatena proprio Correa: grande giocata personale e 1-0, otto minuti dopo il Tucu ne segna un altro chiudendo il match su assist di Dumfries. Seconda vittoria di fila per Inzaghi, Udinese a secco di successi da otto giornate

PAGELLE