Probabili formazioni Roma-Milan

Il posticipo domenicale dell'11^ giornata vede impegnate all'Olimpico Roma e Milan: pochi dubbi per Mourinho, con El Shaarawy in pole per una maglia da titolare. Pioli ritrova Brahim Diaz e pensa a Ibra dal 1'

Roma, possibilità per El Shaarawy dal 1'

Il rendimento di Mkhitaryan sotto la gestione Mourinho non è paragonabile a quello della stagione scorsa. L'armeno fa fatica a incidere e di conseguenza a trovare i gol e gli assist che con Fonseca facevano di lui un'arma micidiale. Non è una bocciatura, ma contro il Milan questi ragionamenti potrebbero portare all'impiego di El Shaarawy, ex della sfida, sulla trequarti assieme a Lorenzo Pellegrini e Zaniolo. Per il resto l'XI di Mou non cambia, il portoghese ha già spiegato cosa pensa della sua rosa dopo il clamoroso tonfo in Norvegia con il Bodo. Non chiediamogli più perché giocano sempre gli stessi.