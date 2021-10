A caccia della settima vittoria di fila in campionato, i rossoneri affrontano alle 20.45 la Roma all'Olimpico nel duello a distanza col Napoli. Novità dall'inizio per Pioli ma non nel caso di Diaz: gioca Krunic sulla trequarti insieme a Saelemaekers e Leao alle spalle di Ibrahimovic. Dietro ecco Hernandez, in mezzo Kessié parte dal 1’. Mourinho conferma i titolarissimi e scioglie l'ultimo dubbio su Mkhitaryan, preferito ad El Shaarawy. Insieme a lui Pellegrini e Zaniolo a sostegno di Abraham

