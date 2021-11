Con l'ultimo posto in classifica, il Cagliari ha l'obbligo di portare a casa un risultato positivo. Alla Sardegna Arena arriva l'Atalanta reduce dal pari casalingo in Champions League contro il Manchester United. Gasperini conferma in buona parte l'undici 'europeo' ma gioca Malinovskyi con Zapata. Mazzarri concede spazio a Deiola, confermato Strootman. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD