La squadra di Mazzarri non riesce a ottenere punti, nella sfida casalinga contro l'Atalanta, per abbandonare l'ultimo posto in classifica. La squadra di Gasperini soffre più del dovuto ma porta a casa un 2-1 preziosissimo. Pasalic sblocca il match al 6', i bergamaschi non trovano il raddoppio e Joao Pedro li punisce al 43'. Nella ripresa, l'Atalanta torna a spingere e ritrova la rete del vantaggio (e della partita) con Zapata

LE PAGELLE