Occorreva non perdere per mantenere il primato insieme al Napoli e per tenere l'Inter a distanza. Missione compiuta per il Milan che impatta 1-1 contro i nerazzurri con recriminazione finale per il palo di Saelemaekers. Ma anche l'Inter può rimuginare sul pari dopo il rigore fallito da Lautaro (parata di Tatarusanu). Prima di tutto ciò, il vantaggio di Calhanoglu sempre su rigore e il pari del Milan frutto di un'autorete di De Vrij

LE PAGELLE