Show alla Dacia Arena e tre punti fondamentali per Gotti, che non vinceva da 8 turni in campionato. La sblocca subito Deulofeu, grave l'errore di Silvestri che regala l'1-1 a Berardi. Frattesi diventa protagonista con un gol (girata su assist di Rogerio) e un'autorete (deviazione sul tiro di Molina) nell'arco di dieci minuti. Decisivo nella ripresa Beto su invito di Pereyra. L'Udinese vince 3-2 e aggancia il Sassuolo a quota 14 punti

PAGELLE