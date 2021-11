La formazione ufficiale dell'Empoli



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas, Stulac, Henderson; Di Francesco; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli



Sia Pinamonti che Cutrone in campo, con anche Di Francesco dal 1'. Per Tonelli problemi dell'ultimo momento, per questo non è nemmeno in panchina.