Marotta: "Brozovic? Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione ma sono fiducioso"

L'ad nerazzurro ha parlato nell'immediato pre-partita: "Oggi conta il risultato, molto, ma conta anche la prestazione per darci autostima e capire che siamo in grado di lottare anche quest'anno per lo scudetto". Su Spalletti: "C'è una bella combinazione tra società, squadra e allenatore, un mix vincente. Son contento per lui, è un ottimo allenatore e da parte mia c'è la massima stima". Infine sulla questione legata al rinnovo di Brozovic: "Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione ma sono fiducioso. Spero che possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club, anche perché non è facile trovare altri club che possano dare quello che l'Inter ha dato a lui, spero si possa trovare un'intesa".