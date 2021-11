Probabili formazioni Cagliari-Salernitana

Stasera a Cagliari si apre la 14^ giornata di campionato: Mazzarri riceve Colantuono alla Sardegna Arena in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta salvezza. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Cagliari, la probabile formazione

VIDEO. LE PAROLE DI MAZZARRI IN CONFERENZA

Mazzarri non dovrebbe cambiare nulla rispetto all'ultima formazione, che è tornata dal Mapei con un 2-2 contro il Sassuolo. Dalbert è recuperato ma ma non gioca da tanto, è più probabile che possa entrare a gara in corso. Recuperato anche Ceter, per la panchina. Out Godin, Pavoletti in dubbio. In infermeria i lungodegenti Walukiewicz, Faragò e Rog.