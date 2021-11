I rossoneri subiscono la prima rimonta della stagione incassando un tris dal Sassuolo: in gol il solito Berardi (decima rete al Milan in Serie A per lui). Volano tanti cartellini: gialli per Bennare, Theo, Tonali e Kjaer, rosso per Romagnoli che aveva sbloccato il risultato. Secondo ko di fila per Pioli, che ora è tallonato dall'Inter

PAGELLE