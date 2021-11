Le parole di Luciano Spalletti nel pre-partita:

"Il mito di Maradona lo sentiamo molto vicino, attraverso la sua qualità noi riusciamo addirittura ad essere migliori. Non è stato tanto quanto ha fatto vedere da calciatore, ma lo smarrimento quando è venuto a mancare: questo dice tutto su Diego. Osimhen si può sostituire come tutti gli altri giocatori: abbiamo meritato di perdere in Europa League, dentro il campionato dovremo superare questi momenti affrontandoli nella maniera corretta. La Lazio è organizzata, aggressiva e continua nei 90 minuti: dovremo usare le nostre armi nel migliore dei modi"