Probabili formazioni Venezia-Inter

L'Inter dopo aver battuto il Napoli capolista, il Venezia forte dei due successi consecutivi contro Roma e Bologna. Match che promette gol e spettacolo quello che si gioca questa sera al Penzo, valido per la 14^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno 28 punti in classifica, il Venezia invece 15.

Assenti Vidal, Kolarov, De Vrij e Alexis Sanchez, Simone Inzaghi conferma Ranocchia in difesa insieme a Skriniar e Bastoni. A centrocampo sugli esterni spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra , mentre al centro la grande novità è l’assenza dal primo minuto di Barella, a cui Inzaghi ha deciso di dare un turno di riposo; al suo posto ballottaggio tra Gagliardini e Vecino con l’italiano favorito, completano il reparto Brozovic e Calhanoglu. In attacco tandem composto da Dzeko e Correa.

Venezia, Ampadu vince il ballottaggio a centrocampo

Zanetti conferma per gran parte la squadra che ha battuto il Bologna nel turno precedente, unici due dubbi sono a sinistra dove Molinaro è in vantaggio su Haps e a centrocampo, con Amapadu favorito su Kiyine. Nel 4-3-3 spazio dunque a Mazzocchi, Caldara e Ceccaroni, oltre appunto a Molinaro. A centrocampo oltre Ampadu, maglia da titolare per Crnigoj e Busio, in attacco tridente Aramu, Forte e Okereke.