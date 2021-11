Con la sfida del Penzo si chiude il sabato della 14^ giornata di Serie A. Nell'Inter non riposa Barella: titolare a centrocampo. Davanti Correa con Dzeko. Nei tre dietro c'è Dimarco e non Ranocchia, mentre sulla sinistra gioca Perisic dal 1'. Nel Venezia trio d'attacco con Aramu e Kiyine dietro a Okereke. La diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD