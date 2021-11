La 15^ giornata di A è inaugurata dalla sfida tra Atalanta e Venezia. Gasperini sceglie Muriel e Ilicic in avanti, con Pessina alle spalle e Pasalic a centrocampo. Zanetti punta sulla coppia d'attacco Henry-Johnsen, mentre sulla trequarti gioca Kiyine. Subito un tentativo di Busio, ma al 7' sblocca Pasalic. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD

