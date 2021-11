Si rialza la squadra di Allegri dopo due sconfitte di fila tra Champions e campionato: 2-0 ai granata all'Arechi e caccia riaperta al 4° posto (distante 7 punti). La apre Dybala dalla distanza dopo lo scambio con Kulusevski, raddoppia Chiellini ma il Var annulla per il fuorigioco di Kean. Altre occasioni per Bentancur e la Joya, ma è Ranieri a sfiorare l'1-1 calciando sul palo. La chiude il neoentrato Morata su assist di Bernardeschi. Niente doppietta nel finale per la Joya, che spara alto il rigore del 3-0

