L’Atalanta non si ferma e travolge anche il Venezia nella gara inaugurale del turno infrasettimanale. Al Gewiss Stadium brilla la stella di Pasalic che porta i suoi avanti di due gol già dopo 12 minuti: prima sfrutta un assist (con tunnel) di Ilicic, poi triangola con Muriel ai confini dell’area di rigore e trafigge Romero con il sinistro. Nel secondo tempo Koopmeiners realizza il suo primo gol in Serie A, seguito dalla tripletta di Pasalic. Per il Venezia è la seconda sconfitta di fila

PAGELLE