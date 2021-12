Probabili formazioni di Cagliari-Torino

Mazzarri cambia due giocatori ma pensa anche a una variazione del suo 3-5-2. Juric con sei assenze pesanti: c'è Vojvoda al posto dello squalificato Singo. Davanti Praet e Pjaca supporteranno Sanabria. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 Condividi

All'Unipol Domus va in scena l'ultima partita di questa sedicesima giornata di Serie A. Il Cagliari di Mazzarri, penultimo in classifica con nove punti, accoglie il Torino di Juric, tredicesimo con diciotto punti. Per i rossoblù padroni di casa l'obiettivo sarà quello di ottenere la vittoria che manca dal 17 ottobre (3-1 contro la Sampdoria). Il Toro di Juric avrà l'occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d'inizio alle ore 20:45: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Torna Marin dal 1'. Mazzarri pensa al cambio modulo Rispetto al match di venerdì contro l'Hellas Verona, Mazzarri cambia qualche giocatore e forse anche il modulo. Dalbert torna a sinistra dove prende il posto di Lykogiannis. A centrocampo torna Marin dal primo minuto. In conferenza, l'allenatore toscano ha anche parlato di un'ipotesi di passaggio al 3-4-2-1. In quel caso, la punta sarebbe Keita e i due trequartisti Joao Pedro e proprio Razvan Marin. Oltre a Walukiewicz (problema all'anca) e Rog (crociato), out anche Strootman a causa di un affaticamento muscolare.

CAGLIARI (3-5-2) probabile formazione: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

Vojvoda per Singo, poi tutte conferme: la probabile del Torino leggi anche Quanti infortunati: situazione squadra per squadra Sono sei gli assenti in totale nel gruppo del Torino. A Belotti (problema muscolare alla gamba destra), Ansaldi (lesione al bicipite femorale della coscia destra), Djidji (adduttore), Mandragora (menisco ginocchio destro) e Verdi (elongazione bicipite femorale), si aggiunge anche lo squalificato Singo. Al suo posto ci sarà Vojvoda. Per il resto, Juric va verso la conferma degli altri giocatori partiti titolari nell'ultima sfida contro l'Empoli: in attacco, dietro a Sanabria, ci saranno Praet e Pjaca.