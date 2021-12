Conferme al 5° posto per i viola, che superano 4-0 la Salernitana e conquistano la terza vittoria consecutiva. Non si ferma più Vlahovic, doppietta che ritocca a 15 i suoi gol in campionato e a 32 quelli segnati nel 2021. Apre l'esterno destro di Bonaventura, Belec nega due volte il raddoppio ma sbaglia sul 2-0 del serbo che si ripete all'84' su assist di Sottil. Il definitivo poker lo realizza il neoentrato Maleh

PAGELLE