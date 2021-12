Probabili formazioni Roma-Spezia

Mourinho continua a dover fare i conti con le defezioni. Agli infortunati Pellegrini, El Shaarawy e Carles Perez si aggiungono infatti le assenze per squalifica di Mancini e Zaniolo. La soluzione tampone nel pacchetto arretrato è Kumbulla, che ha una resa nettamente migliore quando è impiegato nella difesa a tre (come faceva a Verona, nella stagione che l'ha visto esplodere). L'albanese verrà dunque impiegato assieme a Smalling e Ibanez, in un 3-5-2 che avrà come esterni Karsdorp e Vina. A centrocampo a Cristante e Veretout si aggiunge la qualità di Mkhitaryan, pronto a ispirare il tandem composto da Abraham e Borja Mayoral, che hanno fatto bene in Conference League.

Spezia, Thiago Motta a specchio?

Indisponibili Nzola e Leo Sena per i liguri, che potrebbero schierarsi a specchio per opporsi ai giallorossi: in questo caso gli esterni del 3-5-2 sarebbero Gyasi e Reca, ma il polacco è in ballottaggio con Bastoni. A protezione di Provedel il trio Amian, Erlic e Nikolaou. A centrocampo Sala è una certezza, ma Thiago Motta può contare anche su un ritrovato Bourabia. In attacco Manaj viene da due partite di fila da titolare e dopo il gol al Sassuolo è facile immaginare che non ci sia due senza tre. Al suo fianco Verde è favorito su Salcedo e Strelec.