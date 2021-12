Dopo due sconfitte consecutive, la Roma vuole ritrovare la vittoria anche in campionato. Mourinho, senza gli squalificati Mancini e Zaniolo, conferma il tandem d’attacco Abraham-Mayoral che ha fatto bene in Conference League. Thiago Motta è senza Nzola: conferma per Manaj, con Strelec al suo fianco. Dopo 6' vantaggio immediato della Roma, con Smalling che corregge in rete un colpo di testa di Abraham. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD