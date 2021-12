I granata vincono 2-1 contro il Bologna e rifilano il secondo ko consecutivo ai ragazzi di Mihajlovic. Allo Stadio Grande Torino apre le marcature Sanabria che, imbeccato da Lukic, si infila in area e trafigge Skorupski col mancino. Per lui anche una traversa. Nella seconda frazione il tiro di Pobega trova la doppia deviazione Soumaoro-Skorupski che vale il bis. Orsolini dimezza lo svantaggio dagli 11 metri ma non basta

PAGELLE