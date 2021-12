L'Udinese riesce a dare continuità al buon pareggio della Dacia Arena contro il Milan e liquida un Cagliari in palese difficoltà. La rete di Makengo al 4' mette in discesa la gara per gli uomini di Cioffi che raddoppiano al 45' con Deulofeu su punizione. A inizio ripresa Molina segna il terzo gol con un tiro dalla distanza. Marin colleziona due gialli e viene espulso. La chiude ancora Deulofeu con un destro a giro finito all'incrocio dei pali

LE PAGELLE