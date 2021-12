La Roma infila la seconda vittoria di fila in campionato vincendo in casa dell'Atalanta. Abraham sblocca dopo 55 secondi, poi bis di Zaniolo alla prima rete in campionato; ma un'autorete di Cristante (che devia un tiro di Muriel) riapre i giochi a fine primo tempo. A metà ripresa pari di Zapata annullato per fuorigioco dal Var, quattro minuti dopo Smalling fa 3-1. Nel finale poker ancora di Abraham. Dopo sei vittorie di fila, l'Atalanta va ko

