Probabili formazioni Lazio-Genoa

La Lazio vuole ripartire dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Genoa è reduce dal ko nel derby ma ha ottenuto la prima vittoria dell'era Shevchenko in Coppa Italia. I biancocelesti perdono Immobile, influenzato e con tutta probabilità non disponibile. L'allenatore ucraino ritrova invece dal primo minuto Destro, schierato in attacco al fianco di Pandev. Fischio d'inizio alle ore 18.45 Condividi

All'Olimpico si affrontano due squadre che, pur avendo due situazioni di classifica completamente diverse, non attraversano un buon momento. Da una parte la Lazio, al momento fuori dalle coppe europee e con una sola vittoria nelle ultime 5 partite tra campionato ed Europa League. Dall'altra il Genoa, che ha sì centrato la prima vittoria dell'era Shevchenko in Coppa Italia contro la Salernitana, ma è reduce dalla bruttissima sconfitta nel derby e ha segnato un solo gol nelle ultime 5 di campionato. Insomma, entrambe hanno bisogno di una vittoria per ripartire. Fischio d'inizio alle ore 18.45.

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "Con Lotito studiamo un progetto giovane" La Lazio ritrova Milinkovic-Savic, squalificato nell'ultima gara contro il Sassuolo, ma perde Ciro Immobile, influenzato e in fortissimo dubbio per il match contro il Genoa. Il centro dell'attacco dovrebbe dunque essere occupato da Pedro, con ai suoi fianchi Felipe Anderson e Zaccagni. Dubbio anche a centrocampo con Luis Alberto in vantaggio su Basic, mentre la terza maglia da titolare andrà a Cataldi. In difesa linea a 4 composta da Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri