"L'Europa League ci sta tritando"

Serie A, 18^ giornata: presentazione e curiosità

Dall'infermeria intanto arrivano buone notizie: " Zaccagni, Pedro e Luis Alberto si sono allenati - annuncia Sarri - Zaccagni aveva preso un colpo, Luis sembra in via di risoluzione, Pedro aveva solo un affaticamento".A separare la Lazio dalla fine del 2021 sul campo ci sono le sfide a Genoa e Venezia: "Mi aspetto due partite giocate fino in fondo - spiega Sarri - in stagione abbiamo perso delle partite per non aver giocato. Dobbiamo toglierci i difetti mostrati finora. Questa è una squadra che ha un buon livello di applicazione, non deve recepire messaggi. Il campionato è chiaro: l'Europa League ci sta tritando, per colpe nostre. Dopo le partite di Europa League abbiamo una media molto più bassa, ti porta ad avere punti in meno. La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati". L'umore della squadra non è un problema, assicura l'allenatore: "Nessuno arriva dopo il giovedì europeo completamente carico: basta guardare i risultati, è un'ecatombe. Però la capacità di tirare fuori punti in situazioni difficili è la differenza con le squadre forti. Noi non l'abbiamo dimostrata".