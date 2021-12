Anche senza Ciro Immobile, la Lazio si impone all'Olimpico superando il Genoa senza mai soffrire: tris firmato Pedro, Acerbi e Zaccagni. Per la formazione di Shevchenko va a segno nel finale Melegoni, al suo primo gol in A. Sarri aggancia Roma e Juve in classifica, per una notte

PAGELLE - CLASSIFICA