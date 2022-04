Cioffi si affida a Deulofeu. Ballottaggio Success-Pussetto per sostituire l'infortunato Beto. Assente Molina per squalifica. Nicola, senza Djuric, punta su Bonazzoli e Ribery, in vantaggio su Mikael. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni di Udinese e Salernitana