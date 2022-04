La 34^ giornata di campionato sarà caratterizzata da assenze pesanti per squalifica: è quanto emerge dal comunicato del Giudice Sportivo. Turno di stop per 12 giocatori tra cui Koulibaly, Zaniolo, Arnautovic e Molina. Ammenda di 5.000 euro per Medel, che dovrà saltare due gare

Sono dodici i giocatori fermati dal Giudice Sportivo in seguito alla 33^ giornata di Serie A: la squadra più colpita è il Bologna, con Medel che è stato squalificato per due giornate mentre Soumaoro e Arnautovic salteranno solo l'impegno con l'Udinese e torneranno a disposizione per il recupero della 20^ giornata contro l'Inter. Squalificati per una giornata anche Fuzato, Djuric, Haps, Kiyine, Koulibaly, Lovato, Mazzocchi, Molina e Zaniolo. Il giallorosso salterà la sfida con l'Inter.