statistiche

La Salernitana non ha mai segnato in trasferta contro una squadra friulana in Serie A: 0-0 contro la Triestina, nel 1947, e 0-2 contro l’Udinese nel 1998. Per la prima volta nella sua storia in Serie A la Salernitana giocherà tre trasferte di fila; le ultime due gare sono state nella Capitale contro la Roma (sconfitta) e a Genova contro la Sampdoria (vittoria) – i campani non hanno mai ottenuto due successi di fila fuori casa nel massimo campionato.