Probabili formazioni Lazio-Empoli

Lazio, Acerbi e Luis Alberto dal 1': out Basic

Buone notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri, che per la prima sfida del 2022 ritrova Acerbi al centro della difesa. Il numero 33 biancoceleste si era fermato nei minuti finali della sfida con il Venezia per un fastidio muscolare, ma adesso ha ripreso ad allenarsi in gruppo e ci sarà. Così come Luiz Felipe, per lui allarme rientrato dopo che nella giornata di martedì aveva interrotto anzitempo l’allenamento. L’altra grande novità in casa biancoceleste riguarda Luis Alberto, che partirà titolare insieme a Milinkovic-Savic e Cataldi. Forfait invece per Basic, che non sta ancora bene e non si è allenato in gruppo. In attacco torna Ciro Immobile, ai suoi fianchi Pedro e Felipe Anderson, in vantaggio nel ballottaggio con Zaccagni.