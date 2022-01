Calendario Serie A, le partite della 20^ giornata

La Serie A torna in campo il 6 gennaio, con le 10 partite in programma tutte nel giorno dell'Epifania. Al via il girone di ritorno: Inter in campo alle 12:30 a Bologna. Alle 14:30 la Lazio attende l'Empoli, mentre alle 16:30 c'è Atalanta-Torino. Due big match di giornata: alle 18:30 a San Siro c'è Milan-Roma, alle 20:45 si gioca Juventus-Napoli. Diverse le assenze a causa dei contagi da Covid-19

