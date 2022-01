Pari show all'Olimpico, 3-3 tra Sarri e Andreazzoli in una sfida dai tanti episodi. Inizio in salita dei biancocelesti sotto di due gol dopo i primi 8 minuti: rigore causato da Strakosha e trasformato da Bajrami, bis di Zurkowski. Immobile accorcia di testa prima della traversa di Felipe Anderson. Nella ripresa Milinkovic-Savic fa 2-2, ma l'Empoli si riporta in vantaggio con Di Francesco. Nel finale succede di tutto: Patric-gol annullato dal Var, Vicario para il rigore di Immobile e Milinkovic-Savic pareggia al 93'