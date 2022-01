Maldini ammette la necessità di un difensore: "Botman? Non è l'unico bravo"

Il Milan aveva individuato in Botman l'uomo mercato per intervenire sulla difesa, trattativa che si è complicata per via del costo dell'olandese. Maldini commenta così: "Bravissimo calciatore che è di proprietà del Lille, ha un contratto fino al 2024. Non è l'unico bravo, ci sono altri giocatori disponibili, forse l'unica necessità adesso è proprio quella di un difensore, a causa dell'infortunio di Kjaer. Poi se faremo un difensore in prestito per 6 mesi o una soluzione definitiva per i prossimi anni si dovrà valutare in base al prezzo del calciatore stesso e anche al tipo di giocatore che individueremo".