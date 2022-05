Salernitana, le scelte di Nicola

Bonazzoli titolare a comporre il tandem d'attacco con Djuric, Verdi in panchina: questa la principale novità rispetto alla gara pareggiata con l'Atalanta. Per il resto Nicola conferma in blocco la linea mediana a 5 (con Mazzocchi e Zortea esterni, e Ederson-Bohinen-Coulibaly in mezzo) mentre in difesa torna Radovanovic, a comporre il terzetto davanti a Sepe con Gyomber e Fazio