Tantissime occasioni, nessun gol. Finisce pari il match di Bergamo. Ci provano entrambe creando tantissimo: Musso sfodera una grande parata su Sanchez, fermando anche Vidal nella ripresa. Imprecisi Dzeko e D'Ambrosio in area. Chance anche per l'Atalanta: super Handanovic in uscita su Pessina e sul tiro di Muriel. Anche Pasalic pericoloso più volte. Ma non segna nessuno

PAGELLE