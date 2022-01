Le scelte di Mourinho

Esordio da titolare per Sergio Oliveira, ultimo acquisto della Roma schierato a centrocampo nel 4-3-3 di partenza. Confermata anche l’altra new entry in difesa, Maitland-Niles, mentre in attacco spazio al tridente con Zaniolo e Afena-Gyan ai fianchi di Abraham. Assenti gli squalificati Cristante e Ibanez