Vittoria senza eccessivi patemi per il Napoli a Bologna. Decisiva una doppietta del messicano Lozano che con un gol per tempo porta i tre punti alla squadra di Spalletti. Fra le note liete in casa partenopea anche il ritorno in campo di Osimehn che ha giocato gli ultimi venti minuti sfiorando anche il 3-0. Per il Bologna un palo di Svanberg allo scadere

LE PAGELLE