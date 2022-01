A San Siro il Milan ospita lo Spezia con la possibilità di scavalcare momentaneamente l'Inter capolista in vetta alla classifica. Tante assenza in difesa per Pioli, che al centro schiera Gabbia-Kalulu. Scelte obbligate anche in mezzo al campo. A guidare l'attacco c'è Ibra, che torna dal 1' dopo la Coppa Italia. Thiago Motta conferma gli 11 che hanno vinto il derby ligure contro il Genoa. Calcio d'inizio alle 18.30

