Tre punti d'oro per i giallorossi nel segno di Sergio Oliveira, ultimo acquisto che si procura e trasforma il rigore dell'1-0 finale sul Cagliari. Prima vittoria nel 2022 per la squadra di Mourinho, che resta al 6° posto con la Lazio. L'episodio decisivo alla mezz'ora, nella ripresa Zaniolo sfiora il raddoppio mentre Rui Patricio devia sulla traversa la girata di Joao Pedro nel finale. Stop nel riscaldamento pre-partita per Pellegrini, sostituito da Veretout

PAGELLE