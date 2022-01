A distanza di quattro mesi dall'ultima volta, i granata vincono in trasferta battendo 2-1 in rimonta la Samp. Padroni di casa avanti grazie al rinvio errato di Milinkovic-Savic: Gabbiadini serve Caputo che non sbaglia. Ci pensa Singo su cross di Vojvoda a trovare il pareggio. Strepitosa deviazione di Falcone che nega la rimonta. Dopo l'intervallo Rodriguez salva sull'ennesimo errore del portiere del Toro, la ribalta di testa l'ex Praet. Nel finale Quagliarella spreca il possibile 2-2

PAGELLE