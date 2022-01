A Marassi c'è l'esordio contro l'Udinese per il neo allenatore del Genoa, Alexander Blessin. Il tedesco parte con un 4-2-3-1: Destro è la prima punta, alle spalle gioca il tridente Ekuban-Portanova-Yeboah. Classico 3-5-2 per Cioffi che si affida in avanti alla coppia Deulofeu-Beto. Problema nel riscaldamento per Udogie, gioca Soppy. Ekuban e Yeboah subito pericolosi